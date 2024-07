Cosa giocherete questo weekend? The First Descendant, Final Fantasy XIV: Dawntrail o che altro?

Non è proprio un periodo pienissimo questo, eppure sono emersi alcuni titoli che sono stati comunque in grado di attirare l'attenzione in maniera particolare e su cui è probabile si concentrino molti giocatori proprio in questi giorni e in particolare in questo fine settimana.

Stiamo entrando nel pieno dell'estate ma sole, mare, montagna o viaggi esotici non impensieriscono più di tanto il videogiocatore duro e puro, che potrà piuttosto sfruttare il possibile tempo libero extra per giocare ancora di più e dedicarsi agli impegni più pressanti, ovvero smaltire il backlog. Tuttavia, anche le nuove uscite meritano attenzione, con una settimana che ha visto arrivare alcuni titoli particolarmente interessanti, dunque la domanda resta sempre la stessa: cosa giocherete questo weekend?

Le uscite della settimana e non solo

Tanto per cominciare, c'è questo The First Descendant di Nexon che si sta imponendo all'attenzione, come looter shooter alquanto ben costruito e con ambientazione e personaggi che si stanno confermando apprezzati da molti, anche al di là di costumini discinti per alcune combattenti in particolare.

È probabilmente questo uno dei maggiori candidati a conquistare il weekend tra oggi e domani, e potete conoscerlo meglio nel nostro provato di The First Descendant.

Per i classicisti, c'è l'immortale MMORPG di Square Enix che si è rilanciato proprio in questi giorni con Final Fantasy XIV: Dawntrail, il quale starà sicuramente impegnando i tanti giocatori che si trovano da anni immersi nel mondo fantasy online legato alla celebre serie nipponica.

D'altronde, proprio nelle ore scorse, Final Fantasy 14 ha fatto registrare un nuovo picco di giocatori con il lancio di Dawntrail e l'arrivo su Xbox, a dimostrazione di come il titolo sia ancora in grado di attirare una notevole massa di giocatori.

A proposito di giochi online e grandi quantità di utenti, bisogna menzionare anche l'uscita di Zenless Zone Zero, nuovo action RPG con elementi gacha che rientra nel multiverso di Hoyoverse e si è dunque proiettato subito tra i titoli più in vista in ambito mobile, disponibile anche su PC e PS5. Potete conoscerlo meglio nel nostro provato dall'ultima closed beta del nuovo gacha di Hoyoverse.

Tutto questo senza considerare l'immancabile backlog e i giochi usciti prima di questa settimana, tra i quali ricordiamo Luigi's Mansion 2 HD, il remake di Riven e Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Dunque, cosa giocherete questo fine settimana?