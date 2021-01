Steam batte PlayStation e Xbox per numero di utenti attivi mensili

Nella giornata di ieri Valve ha rilasciato un report dei dati annuali di Steam. Abbiamo avuto modo di vedere molteplici informazioni sul successo della piattaforma, ma uno dei dati più interessanti e significativi è il numero degli utenti attivi al mese. Steam può infatti contare su 120 milioni di giocatori. Questo valore le permette di battere le cifre ufficiali più recenti di PlayStation Network e Xbox Live.

Precisamente, secondo il comunicato stampa di Sony Interactive Entertainment di inizio luglio 2020, PlayStation Network può contare su 103 milioni di utenti attivi mensili. Ovviamente il dato potrebbe essere cambiato (in positivo o negativo) nel corso degli ultimi sei mesi, ma non abbiamo informazioni ufficiali in merito. Xbox Live, invece, conta 100 milioni di utenti attivi secondo la dichiarazione di Phil Spencer rilasciata in un'intervista alla CNN lo scorso settembre. Anche in questo caso il dato potrebbe aver subito qualche piccola modifica nel corso dei mesi autunnali.

Ricordiamo inoltre che questo dato è riferito al numero di giocatori che utilizzano effettivamente la piattaforma nell'arco di 30 giorni, quindi il numero di iscritti a Steam, PlayStation Network e Xbox Live è ovviamente più alto.

Il 2020 è stato un anno importante per i videogiochi: la pandemia di covid-19 ha spinto molte persone a dedicarsi maggiormente ai videogiochi, se non proprio a scoprire questa nuova passione. Sia in ambito console che PC, il numero di utenti è aumentato e le vendite dei giochi (soprattutto in formato digitale) sono aumentate.

