Samsung Galaxy S21, che gaffe: l'annuncio del Samsung Unpacked diffuso con iPhone

Samsung Galaxy S21 verrà presentato oggi con l'evento Samsung Unpacked, solo che questo sembra essere già protagonista di una notevole gaffe da parte della compagnia coreana, che pare abbia diffuso l'annuncio dell'evento di presentazione utilizzando un iPhone.

Non è la prima volta che accade una cosa del genere, anzi l'utilizzo di dispositivi concorrenti da parte di vari account social ufficiali sembra essere diventato ormai una sorta di classico, visti gli episodi che si sono accumulati nel tempo, ma fa sempre alquanto sorridere.

Nella fattispecie, in questo caso si tratta dell'account americano della compagnia, ovvero quello ufficiale di Samsung Mobile US, il quale ha pubblicato nelle ore scorse il messaggio di annuncio sull'evento di presentazione: "Con Samsung Unpacked in avvicinamento, stiamo lavorando duro per portarvi delle novità emozionanti. In quale campo sperate che vengano mostrate maggiori innovazioni?" Con tanto di sondaggio a seguire che consente di scegliere agli utenti i vari ambiti che vorrebbero vedere evoluti maggiormente tra fotocamera, design, ecosistema e performance.

Il problema è che, in fondo al tweet, era possibile leggere "Twitter for iPhone" come app utilizzata per inviare il messaggio, prova inequivocabile del fatto che sia stato utilizzato uno smartphone Apple per la comunicazione.

La cosa non è sfuggita ovviamente a diversi utenti e anche testate, in particolare quelle prettamente dedicati al mondo Apple come MacRumors, da cui riprendiamo il tweet. Non è la prima volta che accade, come dicevamo, ma non possiamo fare a meno di stupirci di come gli organi preposti alla comunicazione social delle compagnie continuino a cadere in errori del genere, che risultano anche in (piccoli) danni all'immagine.

In ogni caso, ricordiamo che oggi si terrà il nuovo Samsung Unpacked dove verrà presentato il Galaxy S21, nuovo modello di punta tra gli smartphone della compagnia. Tra le novità emerse a tal proposito, sembra che questo non avrà caricatore e cuffie all'interno della confezione, oltre alle caratteristiche hardware che parlando di display a 120 Hz e risoluzione QHD+ attivabili insieme.