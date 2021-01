McDonald annuncia tornei eSport per NBA 2K, FIFA e Smash Bros

McDonald ha annunciato che organizzerà una lega eSport composta da vari tornei in collaborazione con Gen.G. McDonald non è nuova all'eSport internazionale (aveva sponsorizzato la Starcraft II World Championship Series in passato), ma questa mossa ha una portata maggiore rispetto a quanto fatto fino a oggi. Possibile che la compagnia voglia creare in futuro eventi in modo indipendente?

Attualmente sappiamo che vi saranno due eventi: la McDonald's Crew League e il McDonald's SoCal All-Stars Tournament. Entrambi saranno trasmessi in diretta su Twitch e vi saranno premi per i partecipanti. La McDonald's Crew League includerà partite di NBA 2K21, FIFA, Smash Bros e Madden. Per quanto riguarda il McDonald's SoCal All-Stars Tournament, invece, sarà dedicato esclusivamente a NBA 2K21.

"La nostra iniziativa con McDonald's mostra davvero il potere del gioco di connettere le comunità in un modo completamente nuovo" ha affermato Jordan Sherman, Head of Revenue Operations presso Gen.G. "Diventa ancora più significativo quando hai un partner come McDonald che vuole davvero innovare in questo spazio per sfruttare i giochi e gli eSport per fornire valore e opportunità ai propri consumatori e dipendenti. Siamo davvero entusiasti di vedere lo svolgersi dei campionati."

"Sappiamo che molti membri del team di McDonald della California meridionale sono appassionati giocatori, quindi volevamo offrire loro nuovi modi per connettersi, divertirsi e mostrare i loro talenti in ciò che li appassiona. Stiamo raddoppiando il nostro impegno a migliorare l'esperienza dei dipendenti per il personale del nostro ristorante e non potremmo essere più entusiasti di collaborare con Gen.G sulla nostra prima iniziativa di eSport." Queste le parole di Chris Rowe, proprietario di otto ristoranti McDonald che competeranno in questi eventi.

McDonald's Crew League è iniziata il 12 gennaio 2021, mentre la McDonald's SoCal All-Stars tournament inizierà il 30 gennaio 2021.