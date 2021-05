Destruction AllStars: update 2.001.000 aggiunte Modalità Foto e non solo

L'esclusiva PS5 Destruction AllStars si è aggiornata quest'oggi, 19 maggio 2021, ed è arrivata all'update 2.001.000. Questa nuova patch aggiunge una Modalità Foto e varie altre novità. Vediamo tutti i dettagli.

L'update 2.001.000 introduce in Destruction AllStars le seguenti modifiche:



Modalità Foto: accessibile dal menù di pausa in tutte le modalità single player

Aggiunta la modalità Storia di Ratu: costa 400 Destruction Point

Risolto un problema con le collisioni dei veicoli che non assegnavano punti ai giocatori

Risolto un problema che impediva ai giocatori di acquistare l'AllStar Pass

Modifiche al back-end apportate per mitigare un problema legato alle sfide che non avanzano

Destruction AllStars

Il team di sviluppo di Destruction AllStars, in riferimento al problema delle sfide, afferma poi che continuerà a "monitorare il problema anche dopo che questa correzione. È molto difficile riprodurre il problema in quanto accade solo ad alcuni giocatori e solo di tanto in tanto. Abbiamo un'altra correzione pronta se questa non funziona, richiederebbe però più modifiche per essere applicata, il che richiederebbe più tempo per essere introdotta. Speriamo non sia necessario preoccuparsene."

Vi ricordiamo infine che è stata indicata una data d'avvio per Season One "Hotshots", la prima stagione di Destruction AllStars.