PlayStation Store: Sconti "Rimasterizzazioni e Retrò", offerte fino al -75%

Sony ha dato il via a nuovi scontri su PlayStation Store. Il negozio digitale ha reso disponibili nuove offerte per PS4 e PS5 (tramite retrocompatibilità) della serie "Rimasterizzazioni e Retrò" che includono giochi in sconto fino al -75% del prezzo originale. Vediamo quali sono i nomi più interessanti di questa proposta.

Gli sconti "Rimasterizzazioni e Retrò" includono molteplici offerte per PS4 come Spyro Reignited Trilogy, disponibile a soli 19.99 euro. C'è poi la Assassin's Creed The Ezio Collection che include Assassin's Creed 2, Brotherhood e Revelations al prezzo di 14.99 euro. Non ci si deve poi perdere The Last of Us Remastered a 9.99 euro.

PlayStation Store: sconti fino al 75%

Andando un po' più indietro nel tempo, potete trovare Canis Canem Edit, noto come Bully in originale, al prezzo di 8.99 euro. Oppure potete optare per Grand Theft Auto: Vice City, anch'esso a soli 8.99 euro. Se amate i classici ma preferite una grafica più moderna, allora non perdetevi MediEvil a soli 14.99 euro (ma disponibile anche all'interno di PS Now, ricordate). Ad un prezzo superiore è possibile trovare un altro classico in versione moderna: Detroy All Humans!

In attesa dell'arrivo di Rift Apart, potete rivivere il capitolo originale della saga in versione remake: Ratchet & Clank a soli 9.99. Sempre parlando di Rift Apart, vi ricordiamo che potete leggere il nostro speciale: Ratchet & Clank: Rift Apart, tra narrazione e animazione.

Potete visualizzare l'intera lista degli scontri su PlayStation Store a questo indirizzo.