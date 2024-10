Football Manager 25 è stato rinviato, a breve distanza dall'annuncio ha già un nuovo periodo di uscita

Nonostante la data sia stata annunciata in via ufficiale solo dieci giorni fa, Football Manager 25 è stato rinviato, evidentemente con un cambio di programma improvviso da parte di Sports Interactive e Sega, con un nuovo periodo di uscita ora previsto per marzo 2025.

Considerando che il gioco doveva essere pronto per il 26 novembre, in base all'annuncio di qualche giorno fa, la scelta è stata alquanto drastica, forse spinta da alcuni problemi sorti all'ultimo momento, o da una revisione strategica generale sul nuovo capitolo della serie.

In base a quanto spiegato dagli sviluppatori, alla base di questa sembra infatti esserci la necessità di garantire la massima qualità possibile, che ha spinto il team e Sega a spostare definitivamente la data di uscita all'anno prossimo.