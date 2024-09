La data di uscita di Football Manager 2025 potrebbe essere stata svelata da un leak

Rimaniamo in attesa delle comunicazioni ufficiale da parte di Sega e Sports Interactive su Football Manager 2025, ma intanto un affidabile leaker potrebbe aver già svelato la data di uscita della nuova simulazione calcistica manageriale, che sembra essere stata fissata per il 26 novembre 2024.

Come abbiamo visto, il gioco ha subito un leggero rinvio proprio di recente, con l'uscita iniziale che era prevista per l'inizio di novembre ed è stata evidentemente spostata verso la fine del mese, oltre ad aver subito una certa decurtazione dei contenuti con la rimozione di una modalità, in particolare quella relativa alla Gestione Nazionali.

Come spiegato dal director Miles Jacobson in un recente post sul blog ufficiale, il passaggio del gioco al nuovo engine Unity ha comportato alcune difficoltà nello sviluppo e a un certo rallentamento dei lavori, che comunque è sfociato in un ritardo molto limitato ma anche in questa piccola riduzione delle caratteristiche.