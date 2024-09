Black Myth: Wukong domina la classifica dei giochi più scaricati su PS5 in agosto

Black Myth: Wukong risulta dunque il vincitore in entrambi i territori, mentre l'altra novità maggiore del mese, ovvero Star Wars Outlaws , si presenta in posizioni più basse, anche perché è uscito praticamente alla fine del mese.

Per il resto, le due classifiche presentano elementi diversi, sebbene i titoli siano spesso simili ma disposti in posizioni differenti. Vediamo dunque la top ten dei giochi più scaricati in agosto dal PlayStation Store, per quanto riguarda prima PS5.

Sia la classifica europea che quella americana coincidono per quanto riguarda il gioco più scaricato nel mese di agosto da PlayStation Store su PS5 : si tratta di Black Myth: Wukong , che evidentemente ha stracciato la concorrenza nel mese estivo in questione.

Poche altre novità ad agosto

Ben poche novità invece per quanto riguarda la classifica dei giochi più scaricati su PS4, dove è ancora una volta Minecraft a dominare in entrambi i mercati.

Il gioco di Mojang e Microsoft risulta essere il più scaricato su PS4 sia in USA che in Europa, mentre le posizioni successive dimostra alcune variazioni interessanti, con Call of Duty: Black Ops 3 in seconda posizione in USA e A Way Out in Europa.

Il podio si chiude con Batman: Arkham Knight su PS4 in USA e con The Forest in Europa, a dimostrazione di come il survival horror abbia ancora notevole successo sulla console Sony.