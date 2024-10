I giochi gratis di Epic Games Store sono disponibili, vediamo come scaricarli

Sono disponibili i giochi gratis di Epic Games Store , puntuali come ogni giovedì: si tratta in questo caso di Empyrion - Galactic Survival e Outliver: Tribulation , e potrete scaricarli fino alle 17.00 del 17 ottobre. Come? Be', è molto semplice.

I giochi di oggi

Mentre Epic Game festeggia la vittoria contro Google e il suo Play Store, riconosciuto come un monopolio dai giudici, diamo un'occhiata al giochi gratuiti di oggi, che non sono magari i più conosciuti sulla piazza ma potrebbero conquistarvi.

Empyrion - Galactic Survival è un survival spaziale che miscela elementi simulativi, manageriali, costruzione, sparatutto e appunto sopravvivenza per confezionare un'esperienza in prima persona che non mancherà di appassionare chi ha un debole per la fantascienza e l'esplorazione del cosmo.

Nel gioco avremo la possibilità di costruire enormi navi, piccoli caccia, interi insediamenti e stazioni spaziali, plasmare l'aspetto dei pianeti con il terraforming nell'ambito di un vero e proprio sandbox, nonché viaggiare da un luogo all'altro in maniera completamente libera.

Outliver: Tribulation è invece un survival horror dall'ambientazione peculiare, anche qui frutto di un mix fra i classici di questo genere, i soulslike e la mitologia africana. Al comando della soldatessa in fuga Bolanle Cboyga, ci ritroveremo in un regno sovrannaturale e dovremo combattere per sopravvivere.