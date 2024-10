Epic Games Store ha annunciato i giochi gratis del 17 ottobre, scopriamo di cosa si tratta

I giochi potranno essere scaricati dalle ore 17:00 del 17 ottobre e per tutta la settimana successiva, fino alla presentazione dei regali seguenti che arriveranno alla stessa ora del 24 ottobre, potete conoscerli meglio a questo indirizzo su Epic Games Store .

Come ogni giovedì, anche oggi Epic Games Store ha svelato i prossimi giochi gratis del 17 ottobre che verranno offerti a tutti i giocatori durante la prossima settimana. Si tratta in questo caso di due titoli, tra i quali troviamo un tie-in da una serie animata nota, ovvero Invincible Presents: Atom Eve e Kardboard Kings , un particolare gioco di carte.

Invincible Presents: Atom Eve e Kardboard Kings

Invincible Presents: Atom Eve è il gioco ufficiale sul personaggio tratto da Invincible, che trova qui ampio spazio consentendo uno sviluppo e un approfondimento anche al di fuori della serie animata principale e dei fumetti.

Il titolo in questione è strutturato come una sorta di visual novel, con impianto eminentemente narrativo, che ci fa seguire da vicino la storia di Atom Eve e il suo dividersi tra il ruolo di super eroina alle prese con sfide mastodontiche e la vita di tutti i giorni della ragazza.

Nonostante la presenza di scontri, il gioco si sviluppa soprattutto come avventura narrativa, con la possibilità di impostarne l'andamento in base a diverse scelte da prendere.

Kardboard Kings è un gioco molto particolare, che ci vede indossare i panni di Harry Hsu, un giovane che si ritrova a ereditare il negozio di carte del padre, in riva al mare. Si tratta dunque di una sorta di meta-gioco di carte, visto che al di là della meccanica stessa del card game c'è la gestione del negozio.

Tutto il paese si incentra infatti su un gioco di carte chiamato Warlock, incentrato su alcune regole particolari, e in base a queste e alle richieste degli abitanti dobbiamo cercare di far funzionare al meglio la nostra attività commerciale.