iPhone SE 4 potrebbe avere lo stesso design di iPhone 14

Mancano ancora tanti mesi al lancio di iPhone SE 4 , ma nel frattempo continuano a susseguirsi numerosi leak in merito. Nella fattispecie alcune immagini condivise dal portale Giappone Macotakara nella giornata di oggi metterebbero in evidenza le unità dummy di iPhone SE 4 , mostrando un design e un form factor del tutto simili a quanto visto con iPhone 14 , uscito due anni fa sul mercato, andando a confermare essenzialmente tutto ciò che già sapevamo a tal proposito: scopriamoli insieme nel dettaglio.

iPhone SE 4: dimensioni e specifiche attese

Entrando maggiormente nel dettaglio, le dimensioni dell'unità dummy di iPhone SE 4 sarebbe pari a 146,7 millimetri di altezza per 71,5 millimetri di larghezza, oltre che 7,8 millimetri di spessore, corrispondendo dunque in toto a quanto visto con iPhone 14. L'unica differenza in tal senso riguarderebbe infatti il modulo delle fotocamere, rappresentato da due sensori nel caso di iPhone 14 e un sensore unico da 48 megapixel per iPhone SE 4. Un'altra differenza riguarderebbe anche il tasto Silenzioso, leggermente più piccolo rispetto alla controparte vista su iPhone 14, a differenza dei tasti dedicati al volume, che rimangono invece pressoché invariati.

I tasti laterali di iPhone SE 4

Il nuovo iPhone SE 4 monterebbe al suo interno il chip A18 con supporto ad Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale proprietaria di Apple, e un display OLED da 6,1 pollici di diagonale. Non è finita qui, dal momento che il blog sottolineerebbe anche la compatibilità con i case di iPhone 14 già attualmente in commercio, oltre ad una variante di maggiori dimensioni. La variante più grande (ad oggi ancora non confermata) presenterebbe invece le stesse dimensioni di iPhone 14 Plus, con un display da 6,7 pollici di diagonale.