Il modello di Netflix è una "stronzata", l'attore Daniel Craig si sarebbe così sfogato contro il CEO

Il tutto è legato a Cena con delitto - Knives Out e al suo seguito, Glass Onion, entrambi prodotti da Netflix. Secondo Deadline, Glass Onion sarebbe stato in grado di guadagnare oltre 600 milioni di dollari al botteghino se fosse stato proiettato nelle sale come un classico film, per un lungo periodo di tempo e con un giusto marketing da parte di Netflix.

Daniel Craig - attore di James Bond e Benoit Blanc (Cena con delitto - Knives Out) - non pare affatto felice del modo in cui Netflix gestisce i propri lungometraggi e, secondo un report, avrebbe pesantemente espresso il proprio disappunto al CEO della piattaforma di streaming.

I dettagli dal report su Netflix

Matt Belloni, giornalista di Puck, ha recentemente pubblicato un report nel quale svela il "conflitto" in corso tra Netflix e alcune parti di Hollywood, che non vedono di buon occhio il fatto che lo streamer non pubblichi un maggior numero di film nelle sale cinematografiche per un periodo di tempo più lungo.

Nell'ambito di questo report, Belloni ha condiviso una storia del 2022 che riguarda un'interazione tra Craig e Sarandos durante l'anteprima al TIFF 2022 di Glass Onion.

Craig nel primo Knives Out

A quanto pare, dopo che il pubblico dell'evento ha reagito con una standing ovation, Craig l'ha usata come prova che Glass Onion dovrebbe essere pubblicato nelle sale di tutto il mondo per più tempo. L'amministratore delegato di Netflix non era d'accordo e ha risposto che "non è il nostro modello", il che ha provocato un'accesa replica da parte dell'attore di Benoit Blanc, che avrebbe detto una qualche variante di "il vostro modello è una stronzata".

Secondo Puck, Craig non è l'unica persona a Hollywood insoddisfatta del modello commerciale di Netflix incentrato sullo streaming. Belloni ha riferito che Margot Robbie e il regista Emerald Fennell hanno rifiutato un accordo con Netflix da 150 milioni di dollari per il loro film "Cime tempestose". Secondo quanto riferito, Fennell e Robbie vogliono l'impatto culturale che le sale cinematografiche possono fornire.

Il "problema" in tutto questo è che Craig e Sarandos hanno già un accordo per il prossimo sequel di Knives Out, Wake Up Dead Man, che dovrebbe arrivare su Netflix nel 2025. Chiaramente il loro malcontento non è sufficiente a fermare la collaborazione con l'editore.

Vi ricordiamo infine che Netflix ha aumentato i prezzi in Italia, tutti i piani di abbonamento costano di più.