Presto sapremo com'è Apple Intelligence, ma solo tramite i pareri degli altri: la data di iOS 18.1 in USA

Nonostante le promesse iniziali, iPhone 16 non ha ancora accesso alle funzionalità di Apple Intelligence, nemmeno negli USA. Una situazione che cambierà il 28 ottobre 2024, con il l'uscita del nuovo update per iPhone: iOS 18.1. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, l'aggiornamento porterà finalmente l'intelligenza artificiale di Apple sul nuovo smartphone, introducendo funzionalità come i riepiloghi delle notifiche basati sull'IA.

La beta di iOS 18.1 ha poi svelato alcune delle altre novità in arrivo, tra cui miglioramenti alla comprensione vocale di Siri e nuovi strumenti di scrittura. Inoltre, sarà introdotta una nuova animazione con un bordo luminoso color arcobaleno che appare quando si attiva Siri su iPhone o iPad.

Le notifiche intelligenti di Apple Intelligence

Alcune delle funzionalità più attese di Apple Intelligence, come l'esecuzione di attività complesse su più app e l'utilizzo delle informazioni personali come contesto, non sono ancora presenti nelle beta e potrebbero arrivare solo a marzo del prossimo anno. Altre funzionalità, come Image Playground e Genmoji, dovrebbero invece arrivare entro dicembre. Per quanto riguarda il nostro Paese, Apple Intelligence arriverà in italiano su iPhone nel 2025 perché va trovato ancora un accordo sulla provacy con l'Unione Europea: non abbiamo quindi una data specifica e il nuovo update non avrà queste funzionalità.

Ricordiamo che Apple Intelligence sarà disponibile solo su iPhone 15 Pro e modelli successivi (qui la lista completa), ma è anche accessibile in versione beta su Mac e iPad dotati di chip Apple Silicon (M1 e successivi) per avere una preview delle funzionalità. Si prevede che la tecnologia sarà supportata anche dal prossimo iPhone SE 4, che dovrebbe avere schermi OLED che verranno dalla Cina.

