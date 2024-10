Per il capo di Halo Studios i giocatori vogliono nuovi contenuti sempre più rapidamente

I motivi del cambiamento

"Crediamo che le abitudini di consumo dei giocatori siano cambiate - le aspettative su quanto velocemente i loro contenuti saranno resi disponibili", ha dichiarato Hintze in un post sul blog Xbox Wire, probabilmente riferendosi al boom del modello live service, con macchine bene oliate come quelle di Fortnite e Call of Duty: Warzone, che lanciano contenuti settimanalmente. Hintze ha raccontato che uno dei motivi dei pochi aggiornamenti di Halo Infinite è stato proprio il motore usato, che ha ucciso le sue ambizioni da live service, portando ai cambiamenti attuali.

"Il modo in cui abbiamo realizzato gli Halo in passato non funziona più bene per il modo in cui vogliamo realizzare i giochi del futuro", ha spiegato il COO Elizabeth van Wyck. "Quindi parte delle discussioni avute internamente ha riguardato i modi di aiutare il team a concentrarsi sulla creazione di giochi, invece di creare strumenti ed engine." Il direttore artistico Chris Matthews lo ha detto in modo più diretto: "Rispettosamente, alcuni componenti dello Slipspace hanno quasi 25 anni".

Un altro effetto positivo dell'adozione di Unreal Engine è l'assunzione di nuovo personale. Considerando quanto è diffuso (è l'engine più usato in ambito AAA), consentirà di trovare sviluppatori più velocemente rispetto all'altro, che inoltre richiedeva un tempo più lungo per aggiornare i nuovi arrivati, considerando che era usato solo da 343 Industries.