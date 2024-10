Le origini di Final Fantasy verranno spiegate in un documentario dedicato sulla TV nazionale giapponese

L'11 ottobre alle ore 22:00 (orario italiano), sul canale televisivo NHK o attraverso i suoi canali web verrà dunque trasmesso il nuovo documentario della serie "Legendary Games Chronicle", una linea di approfondimenti incentrati sullo sviluppo di diversi titoli storici dell'intrattenimento videoludico, in questo caso basato su Final Fantasy.

Per avere un'idea dell'importanza ricoperta dalla serie Final Fantasy nella cultura popolare nipponica basti pensare che, questo mese, è in arrivo un documentario sulle origini della serie prodotto e trasmesso da NHK , ovvero la rete televisiva pubblica giapponese.

Le origini di un mito

Il video racconterà la genesi del primo capitolo, l'impatto sul pubblico e la creazione della serie, passando poi ai capitoli successivi e illustrandone vari aspetti del processo creativo e produttivo, con i riflessi che la serie ha avuto sul pubblico e sulla cultura nipponica.

Yoshitaka Amano

In tutto questo, ci sarà spazio anche per materiali inediti e segreti vari che verranno svelati per l'occasione.

Ovviamente, si tratta di un appuntamento da non perdere per i grandi appassionati di Final Fantasy e delle serie storiche di Square Enix (o Squaresoft), dunque segnatevi la data dell'11 ottobre. Nel caso, è probabile che il documentario venga trasmesso anche attraverso il canale YouTube di NHK, anche se non c'è ancora conferma ufficiale.