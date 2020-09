PS5 è nei guai e Xbox potrebbe dominare il mercato entro due anni, secondo David Jaffe

Secondo David Jaffe, il papà delle serie God of War e Twisted Metal, PS5 è nei guai. Più precisamente è stata messa nei guai dalle mosse di Microsoft degli ultimi giorni, che hanno colpito davvero duramente l'avversario.

Jaffe si riferisce in particolare al valore crescente dell'Xbox Game Pass, sempre più appetibile per i videogiocatori, nonché al roboante annuncio dell'acquisizione di Bethesda con tutte le sue proprietà intellettuali.

Per Jaffe, Sony deve rispondere al più presto, altrimenti rischia di fare con PS5 meno soldi di quelli che farà Microsoft con la divisione Xbox. Secondo lui è probabile che la multinazionale giapponese venda comunque più hardware, ma allo stesso tempo, senza portare aggiustamenti alla tattica che sta perseguendo, Xbox potrebbe diventare leader del mercato console entro i prossimi due anni.

Non va nemmeno specificato che si tratta di una sua opinione e che, come tale, è tranquillamente discutibile (Jaffe stesso lo afferma). Comunque sia dovrebbe essere evidente a tutti, qualsiasi console s'intenda comprare, di come Microsoft con i suoi ultimi annunci abbia alzato e non poco il tiro.