Horizon Zero Dawn per PC ha venduto 716.000 copie, secondo SuperData

Stando ai dati riportati da SuperData, la versione PC di Horizon Zero Dawn avrebbe venduto 716.000 copie nel suo primo mese sul mercato, facendo registrare un lancio paragonabile a quello di The Witcher III: Wild Hunt e molto migliore di quello di Assassin's Creed Odyssey.

Inoltre, Horizon Zero Dawn sarebbe andato meglio di Death Stranding, che si sarebbe fermato a 477.000 copie nel suo primo mese.

Tra gli altri dati spiccano quelli di Fall Guys: Ultimate Knockout, il lancio con i ricavi più alti su PC (185 milioni di dollari), che ha battuto il record di Overwatch fatto a maggio 2016 vendendo 8,2 milioni di copie; e quelli di Fortnite, i cui ricavi su PC e console sarebbero cresciuti del 76% mese su mese.

Se volete avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione della versione PC di Horizon Zero Dawn, in cui abbiamo scritto:

Horizon Zero Dawn si conferma anche su PC uno straordinario action RPG, dotato di un'ambientazione open world suggestiva e affascinante, personaggi ben caratterizzati e una storia coinvolgente, che fra campagna principale ed espansione vi terrà impegnati per cinquanta ore o più, a seconda delle missioni secondarie che sceglierete di completare. L'approccio strategico ai combattimenti, il solido arsenale disponibile e un albero delle abilità sfaccettato contribuiscono a dar vita a un gameplay impegnativo e coinvolgente, che in questa versione viene coadiuvato da un comparto tecnico eccellente e da una feature importante come i 60 frame al secondo. L'avventura di Aloy, insomma, non è mai stata così bella.