Call of Duty: Warzone, il trucco dell'ATV: come accedere ai bunker senza codici

Forse lo conoscete già, ma certi argomenti hanno spesso bisogno di essere approfonditi e ricordati: il trucco dell'ATV permette di accedere ai bunker di Call of Duty: Warzone davvero facilmente. Facilmente e, aggiungiamo noi, in modo davvero "infame".



Ma tant'è, si tratta di un procedimento spesso utilizzato dai giocatori del Battle Royale di Activision. E il motivo è abbastanza semplice: immaginate la soddisfazione di accedere ad un bunker di Call of Duty: Warzone senza tessere magnetiche o codici di accesso, per poi rubare tutto quello che vi è all'interno, comprese (spesso) armi leggendarie. Certo, direte voi: basta appostarsi nei paraggi, attendere che qualcuno apra il bunker in modo legittimo, poi entrare e combattere.



Ma il trucco dell'ATV è più infido, sicuro e... semplice da utilizzare. Basta procurarsi un veicolo biposto di Call of Duty: Warzone e poi fiondarsi nel bunker di turno (come il bunker B5): molti di essi, infatti, non hanno ricevuto alcuna patch che ne restringa i corridoi d'accesso, portando a veri e propri abusi di questo tipo. Con un ATV è molto semplice investire tutti quanti e poi rubare il loot.



Lo ha mostrato di recente l'utente Reddit EyesToTheNightSky, nel video qui di seguito riportato, che attualmente è a quota 8990 e oltre upvote, nonostante sia stato postato pochi giorni fa. Cosa ne pensate? Usereste mai una simile strategia, che alcuni reputerebbero "disonesta"?