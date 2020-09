Xbox Series X: Phil Spencer conosce i prossimi giochi di Bethesda

Nel corso di un'intervista tenuta per con Major Nelson, il capo della divisione Xbox Phil Spencer ha anticipato di conoscere alcuni giochi non ancora annunciati in sviluppo negli studi di Bethesda, probabilmente per PC e Xbox Series X, compagnia appena acquistata per 7,5 miliardi di dollari.

Spencer non ha svelato moltissimo in merito, ma ha fatto capire che c'è molto di più in ballo di ciò che si conosce: "Ho il privilegio di conoscere i piani futuri (di Bethesda ndr) e di avere informazioni dirette sia su ciò che è stato annunciato, sia sui progetti non annunciati cui i vari team di sviluppo stanno lavorando. Sono contentissimo del lavoro che stanno facendo gli studi di Bethesda, mentre continuano a creare giochi e a pensare all'evoluzione del nostro medium e al loro ruolo in essa."

Alcuni dei giochi sviluppati dagli studi di Bethesda sono in realtà ben conosciuti e molto attesi: The Elder Scrolls VI, Starfield, Ghostwire Tokyo, un nuovo Wolfenstein e Deathloop. A parte quelli che sono soggetti ad accordi precedenti all'acquisizione, molti si aspettano che i nuovi tripla A diventino esclusive della piattaforma Xbox e siano inclusi al lancio su Xbox Game Pass.