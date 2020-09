Ni no Kuni: Cross Worlds, una presentazione con tanto gameplay al TGS 2020

Ni no Kuni: Cross Worlds è stato protagonista di una lunga presentazione al TGS 2020, dove il gioco è stato mostrato con svariate sequenze di gameplay piuttosto interessanti.

Annunciato per iOS e Android lo scorso ottobre, Ni no Kuni: Cross Worlds sarà disponibile entro la fine dell'anno e sul piano tecnico sembra avere poco da invidiare agli episodi usciti finora su PC e console.

Il video che trovate qui sopra mette in evidenza quanto il progetto di Level-5 sia ambizioso, caratterizzato da scenari suggestivi e dettagliati, nonché da bei personaggi realizzati in cel shading.

Naturalmente la natura MMORPG del titolo andrà verificata in tutti i suoi risvolti, ma per il momento l'esperienza promette davvero grandi cose, a maggior ragione considerando che ci troviamo di fronte a un mobile game.

Sorprende in particolare il sistema di combattimento in tempo reale, che riprende le meccaniche introdotte da Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno conferendo al gioco un certo grado di spettacolarità.