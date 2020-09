Konami Classics: GOG fa il pieno tra Metal Gear, Castlevania e Contra

Nonostante questo non è possibile dimenticare quanto lo sviluppatore giapponese abbia segnato il medium e, proprio ora, arriva su GoG una collezione di perle straordinarie. Noi siamo tornati a provarli di nuovo, ad innamorarci come sempre delle loro atmosfere e delle trovate geniali che hanno fatto da capostipite per alcuni dei generi più iconici dell'industria. Questo al netto di porting diretti e senza fronzoli, che richiedono un discreto atto di fede per essere digeriti ancora oggi.

La nascita e l’eredità di Metal Gear

Era il lontano 1987 quando un giovanissimo Hideo Kojima, amante del cinema e intrigato dalla tecnologia videoludica, sforna per Konami un particolare gioco dal nome Metal Gear. Inizialmente disponibile solo su MSX e per diversi anni solo in Giappone, il pargolo dell'esordiente Kojima si rivela un gioco straordinariamente originale, che non inventa in tutto e per tutto il genere stealth, ma che lo caratterizza come nessuno prima d'ora.

Capace di unire la visione autoriale orientale alla grande esperienza di narrazione occidentale e prettamente americana, Metal Gear è ancora oggi un pietra miliare. Probabilmente più chiacchierato che giocato, ma certamente tra i titoli più discussi della storia del medium. La capacità di raccontare una spy story verosimile ma colma di elementi, situazioni e personaggi al limite dell'assurdo resteranno per sempre un marchio di fabbrica di un autore infinito, rubato alla settimana arte e prestato anima e corpo all'ottava.

Su GoG il primissimo Metal Gear si comporta bene, se non per la solita ed irritante questione dei controlli. La situazione con il pad non è strabiliante e il tutto non migliora certo con mouse e tastiera. Resta certamente utilizzabile, ma il coraggio e la determinazione per digerire il suo gameplay ultratrentennale vale anche per la difficoltà nella gestione di menù e comandi. Ci fa davvero strano credere che siano passati trentatrè anni. Che spavento!