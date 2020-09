Twitch, Hafu ha raccontato una storia disturbante sui suoi esordi negli esport

La streamer Twitch, nonché campionessa di vari esport, Rumay "strong>Hafu" Wang ha raccontato una storia decisamente disturbante sui suoi esordi, durante una live tenuta il 25 settembre 2020, che mostra in modo plastico le difficoltà avute da molte donne a inserirsi in questo ambiente.

Per prima cosa Hafu ha esordito rispondendo ad alcune critiche che le sono state rivolte sulla sua bravura ad Among Us, il gioco del momento: "Per le persone è sempre più difficile attaccarmi perché sono diventata brava in moltissimi giochi. Voglio dire, Among Us non è un esempio valido, perché secondo me non si può obiettivamente dire che qualcuno sia forte ad Among Us."

Il discorso è continuato con un accenno alle sue vittorie in PogChamps 2, quindi Hafu ha raccontato di un fatto inquietante avvenuto ai tempi in cui era una campionessa di World of Warcraft: "Quando avevo diciassette anni ero una giocatrice pro di WoW. Sul regno ufficiale del torneo di Blizzard, trovati un team chiamato Alle Regionali stupreremo Hafu (Gonna Rape Hafu at Regionals in originale)".

Al che la chat di Twitch ha reagito in modo incredulo, ma Hafu ha aggiunto che addirittura quel team si qualificò ufficialmente: "Quello era l'atteggiamento della comunità dei videogiocatori all'epoca. Fortunatamente è cambiato moltissimo nell'ultimo decennio."

Negli ultimi anni sono molte le compagnie che hanno attuato politiche per garantire una maggiore inclusività nei loro giochi, Blizzard compresa. Speriamo che fatti del genere rimangano per sempre legati all'aneddotica del passato.