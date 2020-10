Epic Games Store, il gioco gratis per PC del 1 ottobre è disponibile

Epic Games Store ha reso disponibile il nuovo gioco gratis per PC di oggi, 1 ottobre 2020, ovvero Pikuniku. Questo gioco può essere scaricato dallo store senza alcun esborso, effettuando il download fino all'8 ottobre 2020, quando scatterà la nuova offerta e arriveranno i nuovi giochi gratis, ovvero Abzu e Rising Storm 2: Vietnam.

Come era stato annunciato con l'arrivo del gioco gratis del 24 settembre, questa settimana tocca a Pikuniku essere disponibile per il download.

Per chi non lo conoscesse, Pikuniku è un gioco sviluppato da Sectordub e pubblicato da Devolver Digital. Si tratta di uno strambo action-adventure con elementi da puzzle 2D, che ci pone al comando di un tondo con le gambe alle prese con diversi problemi. Nonostante l'aspetto sereno e pacifico da gioco per bambini, infatti, il mondo di Pikuniku nasconde una sorta di minaccia distopica che, tra umorismo e follie varie, cela anche qualche frecciata sarcastica alla società moderna.

Potrete scaricare Pikuniku a questo indirizzo.

A partire da settimana prossima, ovvero l'8 ottobre alle 17, Epic Games darà la possibilità di scaricare gratuitamente Abzu e Rising Storm 2: Vietnam.

Abzu è un'affascinante avventura subaquea creata dal direttore artistico di Journey e Flower. In Abzu dovremo esplorare fondali da sogno e eseguire acrobazie fluide nei panni del Sub usando gli intuitivi controlli per il nuoto.

Qui potete vedere la pagina dedicata ad Abzu.

Rising Storm 2: Vietnam è un'interpretazione del Vietnam della serie Red Orchestra. Ci chiederà di prendere parte a partite multigiocatore a 64 giocatori con oltre 20 mappe, esercito e marines degli Stati Uniti, esercito popolare vietnamita, Viet Cong, forze australiane e forze dell'esercito della Repubblica del Vietnam.

Per scoprire tutti i dettagli di Rising Storm 2: Vietnam occorre andare su questa pagina.

Cosa ve ne pare dell'offerta di questa settimana? E della prossima?