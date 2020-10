The Elder Scrolls V: Skyrim gira anche sulle tastiere SteelSeries Apex 7 TKL

Dopo essere stato per lungo tempo un gioco piuttosto impegnativo per i PC e le console di tutto il mondo, adesso bastano un monitor e un processore per far girare The Elder Scrolls V: Skyrim. I vari maghi dell'hardware lo fanno girare dappertutto: per esempio basta una tastiera SteelSeries Apex 7 TKL per poter visualizzare il capolavoro di Bethesda.

La situazione è ormai sfuggita di mano a tutti, tanto che è la stessa Bethesda a ironizzare sul suo gioco, annunciando persino una versione di Skyrim per Alexa.

Oggi, invece, parliamo dell'ultima fatica di Mr_Murdoc, un "visionario dell'hardware" che ha pensato di utilizzare lo schermo di una tastiera, nella fattispecie una SteelSeries Apex 7 TKL, per giocare al quinto capitolo di The Elder Scrolls. Il suo progetto è scaricabile da Github e consente di sfruttare l'app Steel Series Engine 3 per raggiungere il monitor della tastiera e attraverso di lui le lande innevate di Skyrim.

Come è possibile vedere dal filmato, bastano quei pochi pixel per poter riprodurre la celeberrima sequenza iniziale. Ma Skyrim non è l'unico gioco in grado di girare ovunque. Un'altra serie di Bethesda, ovvero Doom, è in grado di andare anche dove, in teoria, non potrebbe andare. Come per esempio un test di gravidanza.

Qual è il posto più strano sul quale siete riusciti a far girare un videogioco?