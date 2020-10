PS5 enorme in confronto a Xbox Series X, come visibile in una foto scattata dal vivo

In realtà lo scatto va un attimo analizzato perché può ingannare. Partiamo dal presupposto che PS5 è davvero più grande di Xbox Series X in quanto a dimensioni, e su questo crediamo che nessuno nutra alcun dubbio, ma il taglio prospettico della foto e il fatto che la console di Microsoft sia stata posta in una posizione più arretrata rispetto a PS5 accentua sicuramente le differenze tra le due. Non si capisce perché non si sia scelto di allinearle e di scattare una foto dritta. Che l'effetto sia stato volutamente ricercato?

Comunque sia ora sapete più o meno cosa metterete in salotto:. Che preferite? Il frigobar portatile di Microsoft o la versione in scala di Barad-dûr progettata da Sony? Si scherza, naturalmente, perché sono bellissime entrambe.