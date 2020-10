Astro's Playroom per PS5, quanto spazio occupa? Non molto, in verità

Quanto occupa l'installazione di Astro's Playroom per PS5? Soltanto 2,38 GB, stando a quanto emerso da alcune foto pubblicate online scattate direttamente alla pagina delle informazioni del gioco visualizzata dalla console. Non è moltissimo, se consideriamo gli standard cui ci ha abituati l'ultima generazione, che di GB ne possono occupare anche decine (quando non centinaia).

Va detto però che Astro's Playroom è soltanto un gioco dimostrativo, oltretutto gratuito, quindi non è il caso di attendersi che duri decine di ore e che offra una qualità paragonabile a un gioco commerciale venduto a prezzo pieno. Del resto sarebbe stato controproducente farlo troppo grosso, visto che già di suo lo spazio effettivamente disponibile dell'SSD di PS5 non è gigantesco.

Probabile che Astro's Playroom sia stato pensato come un titolo divertente per passare qualche ora insieme alla neonata console. Comunque sia è sviluppato da un team prestigioso, quindi non dovrebbe essere malaccio. Non è ancora chiaro se sia disinstallabile o no. Scopriremo tutto il 19 novembre 2020, quando PS5 sarà effettivamente disponibile.