Star Wars: Squadrons accusato di propaganda SJW, pioggia di recensioni negative su Steam

Star Wars: Squadrons sta ricevendo moltissime recensioni negative su Steam per un motivo prettamente politico: è accusato di fare propaganda all'ideologia SJW (social justice warrior). Dove sarebbe la propaganda?

In realtà le lamentele sono molto confuse. C'è chi parla del fatto che i personaggi maschili non siano la prima scelta (ma sono comunque selezionabili, sia chiaro), chi afferma che che alcuni personaggi femminili siano troppo perfettini e che solo un SJW avrebbe potuto scriverli così e chi parla di troppa libertà nella personalizzazione del personaggio (in un gioco in cui si combatte tra astronavi, badate bene). Altri hanno sfruttato il gioco per piangere della deriva progressista dell'intero franchise di Star Wars. C'è anche chi non ha il gioco, non l'ha provato, ma si è unito al coro di quelli che lo vedono troppo schierato.

Il forum ufficiale di Star Wars: Squadrons su Steam è pieno di thread con accuse del genere, alcuni anche privi di motivazioni vere e proprie, come questo . Comunque sia il dibattito è davvero acceso in merito ai contenuti del gioco. Che sia colpa delle imminenti elezioni USA?