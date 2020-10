Facebook: appartamento di uno streamer prende fuoco in live

Il 1° ottobre 2020, l'appartamento dello streamer Facebook Jake Best, meglio conosciuto come BogDog28, ha preso fuoco in live nel giro di pochi minuti, mentre giocava con degli amici a Phasmophobia.

Best ha perso praticamente tutto, tranne il suo cane Denver, un bel pastore tedesco, che era da sua madre quando è accaduto l'incidente. Come visibile nella clip pubblicata sulla sua pagina Fecebook, che trovate in fondo alla notizia, Best e i suoi amici si stavano preparando a giocare, quando lo streamer ha abbandonato la sua attrezzatura ed è uscito di corsa dalla stanza, subito dopo aver visto qualcosa sul telefono. Un allarme anti incendio si è prima spento e poi riacceso. Dopo qualche secondo, le luci della stanza hanno iniziato a cambiare, fino all'apparizione di un brutto fumo nero che ha ricoperto l'intero soffitto. In circa 30 secondi l'intera stanza si è riempita di fumo, oscurando lo schermo.

Best ha pubblicato la clip per mostrare come la vita di una persona possa cambiare completamente nel giro di un minuto. Ha poi spiegato di aver perso tutto quello che aveva, aggiungendo qualche consiglio utile per stare più sicuri, come controllare il funzionamento degli estintori, che nel suo caso erano fuori uso. Fortunatamente subito dopo il fatto è partita una gara di solidarietà per aiutare Best a risollevarsi dall'accaduto e tornare a fare streaming.