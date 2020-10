Phasmophobia batte ancora Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3 e Among Us su Steam

Phasmophobia è ufficialmente il nuovo fenomeno di massa su PC, dove continua a vendere in maniera impressionante e superando regolarmente su Steam anche pesi massimi come Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3 e anche Among Us.

Ovviamente il clima di pieno Halloween che caratterizza questi giorni aiuta molto un gioco che punta tutto sulla paura e l'horror classico, ma abbiamo visto come il gioco sia primo da giorni ed è tra i più giocati in maniera costante su Steam, dunque al di là delle mode passeggere sembra esserci della sostanza nel suo successo.

In questa maniera, sembra confermata la prima impressione sulla possibilità che possa trattarsi del nuovo fenomeno PC, emersa già all'inizio del mese: Phasmophobia è ancora il più venduto e primo in classifica su Steam per la seconda settimana di fila, superando giochi attesissimi come Cyberpunk 2077 e Baldur's Gate 3, ma sconfiggendo anche un altro fenomeno globale come Among Us, sebbene quest'ultimo stia dando probabilmente il meglio di sé sulle piattaforme mobile.

In maniera ancora più impressionante del celebre titolo Innersloth, Phasmophobia è stato sviluppato da una sola persona, e quest'unico sviluppatore di Kinetic Games sta praticamente guadagnando più dei pesi massimi che si trovano dietro agli altri giochi tripla A in classifica.

I motivi del successo sono facilmente visibili: si tratta di un titolo che gioca su cliché horror alquanto abusati ma sempre perfettamente funzionali, anche perché vengono affrontati in maniera diversa rispetto a quello che succede solitamente nei videogiochi, presentando un'interpretazione più realistica o "cinematografica" di certi fenomeni, in grado di fare particolarmente paura se vissuta dalla prospettiva del gioco, in soggettiva. Inoltre, è particolarmente adatto ad essere trasmesso e visto in streaming, elemento che al giorno d'oggi è fondamentale per il successo di un videogioco.