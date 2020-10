Apex Legends, in cielo è comparso un misterioso UFO: riguarda la Stagione 7?

Apex Legends sembra voler anticipare qualcosa anche attraverso strani teaser e segni poco appariscenti, come lo strano UFO che è comparso nei cieli dello shooter Respawn e che potrebbe essere collegato ai contenuti della Stagione 7 in arrivo.

Come riferito dall'utente Twitter "Shrugtal", piuttosto noto come dataminer collegato allo sparatutto battle royale in questione avendo anche svelato la possibilità di una modalità Arena in arrivo, c'è una sorta di strano UFO comparso nei cieli sopra King's Canyon e World's Edge e potrebbe avere a che fare con la Stagione 7 di Apex Legends.

L'oggetto potrebbe collegarsi a qualche elemento della storia e del lore che verrà svelato a breve, con il datamine che fa anche notare come quella medesima forma risulti visibile anche in alcuni artwork legati a Legacy of a Thief, il corto animato che ha raccontato la storia del personaggio Loba Andrade.

Non sappiamo se ci sia un collegamento diretto con Andrade ma sembra chiaro che quella sorta di UFO esiste nel lore di Apex Legends e potrebbe avere un qualche significato preciso, come dimostrato dalle illustrazioni visibili nei tweet riportati qui sotto.

Nel frattempo, restiamo in attesa dell'avvio della Stagione 7 che avverrà il 4 novembre in corrispondenza con il lancio di Apex Legends su Steam, proprio al termine dell'evento Paura del Buio organizzato per Halloween e in corso fino al 3 novembre 2020.