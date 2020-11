Twitch: boom di visualizzazioni per le "Regine degli scacchi" dopo la serie Netflix

Ad un mese dall'uscita su Netflix della miniserie La Regina degli scacchi, Twitch ha registrato un boom di visualizzazioni per tutte quelle streamer che giocano e insegnano gli scacchi in diretta sulla piattaforma. Si tratta ancora di una nicchia, ma giocatrici come Anna Cramling, Fionchetta o Anna_Chess stanno cominciando ad avere un discreto seguito, riportando sulla ribalta questa nobile disciplina.

Vista da circa 62 milioni di persone in tutto il mondo, la miniserie La Regina degli scacchi sta contribuendo ad alimentare la curiosità e l'interesse intorno al meraviglioso mondo degli scacchi, e Twitch si sta dimostrando un valoroso alleato per la sua diffusione.

Attraverso i loro canali, infatti, alcune delle migliori giocatrici di tutto il mondo realizzano delle live nelle quali mostrano le loro abilità e insegnano alle loro community i primi passi, le mosse, le strategie e le accortezze per migliorare il proprio stile di gioco.

Di seguito vi presentiamo alcune delle streamer più interessanti a livello globale:

Anna Cramling - 35.782 follower - Anna è una giocatrice di scacchi svedese. Sul suo canale dispensa consigli e trucchi, utili in particolare con chi è alle prime armi. Il tutto nel segno del divertimento e delle risate;

- Anna è una giocatrice di scacchi svedese. Sul suo canale dispensa consigli e trucchi, utili in particolare con chi è alle prime armi. Il tutto nel segno del divertimento e delle risate; Fionchetta - 10.115 follower - Fiona vanta una medaglia d'oro alle Olimpiadi degli scacchi. Commentatrice abituale di alcuni dei più grandi tornei scacchistici del mondo, ha iniziato a giocare a scacchi a soli nove anni e da allora ha rappresentato il Lussemburgo in sette Olimpiadi e in molti altri campionati mondiali ed europei;

- Fiona vanta una medaglia d'oro alle Olimpiadi degli scacchi. Commentatrice abituale di alcuni dei più grandi tornei scacchistici del mondo, ha iniziato a giocare a scacchi a soli nove anni e da allora ha rappresentato il Lussemburgo in sette Olimpiadi e in molti altri campionati mondiali ed europei; Anna_Chess - 55.600 follower - Anna è un ex giocatrice di scacchi olimpionica. Gran Maestro di scacchi ungherese, incoraggia la sua community a giocare a scacchi, supportando i neofiti. Per i fan de "La Regina degli Scacchi" Anna ha persino lanciato un torneo chiamato Beth Harmon Invitational;

- Anna è un ex giocatrice di scacchi olimpionica. Gran Maestro di scacchi ungherese, incoraggia la sua community a giocare a scacchi, supportando i neofiti. Per i fan de "La Regina degli Scacchi" Anna ha persino lanciato un torneo chiamato Beth Harmon Invitational; HashtagChess - 6.085 follower - HashtagChess è il partner ufficiale di Chess.com per l'Africa e il Sud Africa, con protagoniste due tra le migliori scacchiste sudafricane: WIM Jesse February e WCM Rebecca Selkirk. Quando non trasmettono eventi, ci si può unire a loro per giocare e divertirsi insieme;

- HashtagChess è il partner ufficiale di Chess.com per l'Africa e il Sud Africa, con protagoniste due tra le migliori scacchiste sudafricane: WIM Jesse February e WCM Rebecca Selkirk. Quando non trasmettono eventi, ci si può unire a loro per giocare e divertirsi insieme; Briziana - 16.429 follower - Bri è una ventenne australiana partner di Twitch. Stremmma regolarmente videogiochi e gioca a scacchi, chattando costantemente con la sua community.

Le conoscevate?