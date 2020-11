Hyrule Warriors: L'era della calamità, i nostri personaggi preferiti

Ecco la nostra top 10 dei personaggi giocabili nel nuovo Hyrule Warriors, il musou ispirato a The Legend of Zelda: Bretah of the Wild.

Superate ormai le 80 ore di gioco, dopo aver affondato gli artigli nei vari contenuti che seguono i titoli di coda e aver sbloccato finalmente ogni personaggio giocabile, possiamo dire che Hyrule Warriors: L'era della calamità è stato una delle più piacevoli sorprese dell'anno, ma se avete letto la nostra recensione, a questo punto, dovreste averlo già capito. Avendo trascorso parecchie ore in compagnia del variopinto cast, che conta un totale di ventitré personaggi giocabili, abbiamo infine deciso quali sono i dieci eroi di Hyrule che abbiamo preferito impersonare e li abbiamo descritti nelle prossime righe. Ovviamente questo è un articolo SPOILER che svela l'identità di alcuni personaggi che si incontrano nel corso della storia! State giocando anche voi Hyrule Warriors: L'era della calamità per Nintendo Switch? Se sì, quali sono i vostri personaggi preferiti? E quali altri personaggi vorreste vedere aggiunti in futuro, magari tramite DLC?

1. Impa La futura vecchietta che ci aiuterà in Breath of the Wild è stato il personaggio che abbiamo preferito giocare praticamente ogni volta che era possibile sceglierla. I motivi principalmente sono due. Primo: è una stramaledetta ninja, roba che Naruto Uzumaki in confronto è un dilettante. Secondo: è sgravata. Impa è uno dei primissimi personaggi che sbloccherete, ma anche uno dei più fantasiosi e spettacolari. La sua azione personale le consente di generare dei simboli che può poi assorbire con l'attacco forte per un massimo di tre: più simboli Impa assorbe, più illusioni di sé stessa può schierare, e più danni può infliggere coi suoi attacchi. Contestualmente, la mossa speciale cambierà pure aspetto a seconda di quanti simboli sono carichi nel momento in cui la usate, quindi il personaggio offre una maggiore varietà visiva rispetto alla maggior parte del cast. Detto ciò, impugnando un'arma che potenzia come minimo l'attacco forte, la mossa speciale e il recupero della barra della mossa speciale, Impa diventa una vera forza della natura.

2. Link Può sembrare una scelta banale, ma Link vince sopra tanti eroi di Hyrule perché è l'unico che può usare tre armi diverse, cambiando effettivamente combo e stile di gioco. Abbiamo particolarmente apprezzato la sua azione personale quando impugna un'arma a due mani come gli spadoni e i martelli perché, sebbene consumi cuori che poi bisogna recuperare in fretta usando l'attacco forte, gli attacchi in questione lo rendono invulnerabile durante l'animazione, e questo significa che quelli più lunghi, elaborati e complessi vi permetteranno di infliggere tantissimi danni senza che i nemici riescano a interrompervi. Noi abbiamo personalizzato tre armi diverse coi marchi più adatti all'occasione; per esempio, abbiamo preparato una lancia da "farm" coi marchi che aumentano il ritrovamento di materiali mostruosi e ancestrali, mentre abbiamo potenziato la Spada Suprema sul lato difensivo, dato che Link la impugna insieme allo scudo. Link è inoltre uno dei nostri personaggi preferiti per un altro semplice motivo: può cambiare costume e indossare tanti indumenti diversi.

3. Sidon Incontrerete Sidon da piccolo nella missione in cui sbloccherete Mipha ma poi, dopo alcune ore, sarà il Sidon del futuro che abbiamo conosciuto in Breath of the Wild a unirsi al cast insieme agli altri eredi dei Campioni. E il Sidon adulto è un personaggio semplicemente fighissimo. Innanzitutto, impugna due tridenti contemporaneamente, e poi cavalca uno squalo d'acqua quando corre per le mappe. E già questo lo mette un gradino sopra gli altri. Abbiamo poi apprezzato tantissimo il modo in cui Koei Tecmo ha integrato una delle sue caratteristiche peculiari, ovvero il vizio di mettersi in "posa" con tanto di sorriso scintillante. Quando si completa una combo con l'attacco forte, sopra Sidon compare per un attimo un cerchietto azzurro: se vi mettete in posa, cioè se usate l'azione personale, nel momento giusto, allora Sidon potenzierà in maniera spettacolare l'ultimo attacco. In seguito, sbloccherete anche un ulteriore miglioramento dell'azione personale che rende Sidon invulnerabile agli sbilanciamenti, e in un attimo questo personaggio diventerà ancora più forte e divertente da giocare dato che le combo e le rune Sheikah, in pratica, diventano veri e propri QTE a ritmo.

4. Re Rhoam Il burbero papà di Zelda è uno degli ultimi personaggi che sbloccherete, ma è anche uno dei più forti e divertenti da giocare grazie a un'azione personale ancora una volta ispirata a Breath of the Wild. Re Rhoam combatte impugnando una gigantesca claymore che infligge colpi potenti ma molto lenti. Premendo il tasto dorsale, però, Rhoam si trasforma istantaneamente nella sua "forma da vecchio", la controparte che incontrate all'inizio di Breath of the Wild: in questa forma, Rhoam impugna un'ascia bipenne con cui infligge attacchi velocissimi in aree più ampie, ma anche un pelo meno potenti rispetto allo spadone. La parte migliore, però, deve arrivare: se in chiusura di una combo usate l'azione personale al momento giusto, Re Rhoam si trasforma nella sua controparte e prolunga la combo con un attacco finale potenziato. Con un po' di abilità, insomma, potete inanellare stringhe di attacchi praticamente infinite, spazzando via tutti i nemici senza sosta.

5. Zelda La principessa di Hyrule inizialmente potrebbe sembrarvi un personaggio un po' strano da usare: le sue combo sono molto confuse e bisogna imparare a coordinarle con l'azione personale, dato che quest'ultima innesca alcuni effetti secondari, per esempio facendo esplodere i cubi di ghiaccio materializzati durante gli attacchi. Zelda non è un personaggio particolarmente potente, ma le sue rune Sheikah si ricaricano più velocemente, quindi avrete accesso a una maggior quantità di combinazioni e potrete lottare con un po' di creatività, senza dover per forza risparmiare le rune Sheikah per eventuali contrattacchi. Tuttavia, verso la fine del gioco Zelda acquisisce una seconda arma: l'arco della luce. A questo punto, la principessa diventa una spettacolare macchina di morte e può consumare nel tempo l'indicatore della mossa speciale per levitare sopra il pavimento e cambiare completamente attacchi, infliggendo molti più danni ad area, specialmente ai nemici marchiati che ne subiscono ancora di più. Schiaffate sulle sue armi un bel marchio per ricaricare la barra della mossa speciale e completate gli incarichi per aumentare gli indicatori per renderla ancora più efficace.

6. Mipha La Campionessa degli Zora che ha una cotta per Link è anche una guerriera formidabile, agilissima e veloce. Mipha combatte con un tridente, ma non è questo a renderla speciale, quanto la portata dei suoi attacchi, che è davvero molto ampia, nonché la sua azione personale che funziona così: quando Mipha usa l'attacco forte, nei pressi del bersaglio si genera un mulinello; a questo punto, premendo il tasto dorsale, Mipha scompare e sbuca immediatamente dal mulinello in questione, proseguendo la combo a mezz'aria. Per questo motivo, ha perfettamente senso potenziare le sue armi coi marchi che aumentano i danni in aria. Uno degli incarichi che sbloccherete dopo la fine del gioco potenzia persino l'azione personale, in modo che la Zora danneggi i nemici nell'area del mulinello ogni volta che lo risale. Mipha possiede anche un'altra caratteristica unica: la sua mossa speciale non si limita a infliggere tantissimi danni in un'area, ma rigenera anche una discreta quantità di cuori. Questo la rende un personaggio molto utile quando potete formare la squadra a piacimento.

7. Maestro Koga Siamo rimasti nello scoprire che è il Maestro Koga a unirsi al cast piuttosto che il suo discepolo, l'inedito ninja Supa. Ma quando abbiamo messo le mani su questo strambo personaggio, ci siamo innamorati subito del suo sistema di combattimento davvero bizzarro. Intendiamoci, bisogna prenderci la mano per ottenere i risultati migliori: le combo di Koga, infatti, aumentano uno speciale indicatore dello stresso che, una volta caricato al massimo, manda il capo degli Yiga in confusione, rendendolo temporaneamente ingiocabile, e poi si azzera. Come funziona? Semplice, innanzitutto potete completare le combo con un attacco forte che però non infliggerà danni al nemico, ma permetterà al Maestro Koga di mangiare una bananalama e rallentare la crescita dello stress. In secondo luogo, una volta accumulato stress a sufficienza, potrete scaricarlo usando l'azione personale per proiettare un raggio ottico che farebbe morire d'invidia pure Ciclope degli X-Men... e che soprattutto fa tantissimi danni ai nemici. Koga è un antieroe strano, buffo ed estremamente potente in mani capaci.

8. Urbosa La matriarca delle Gerudo è una bomba in tutti i sensi: non è solo una donna determinata, saggia e autoritaria, ma anche un'agile e potente guerriera che combatte attingendo al potere dei fulmini. Urbosa possiede una meccanica particolare sotto forma di un indicatore che può caricare quando premete il tasto dorsale dell'azione personale. Questo indicatore - inizialmente composto da quattro tacche che raddoppiano completando un incarico secondario - si scarica usando l'attacco forte per chiudere le combo con colpi potenziati dall'elettricità: se poi usate l'azione personale al momento giusto, Urbosa ricarica automaticamente almeno una tacca, consentendovi di continuare a combattere senza fermarvi a caricare l'indicatore manualmente. A noi è piaciuto molto giocare Urbosa per un altro motivo, però, e cioè che possiede una gran varietà di combo. Alcune sono ottime per colpire i singoli bersagli in corpo a corpo, altre proiettano scariche di fulmini direzionabili, altre ancora riempiono l'aria tutt'intorno di elettricità. L'arsenale di Urbosa conta parecchie varianti e quindi diverse possibilità a seconda della situazione.

9. Daruk Il Campione dei Daruna è un personaggio lento, goffo e sgraziato che mena come l'incredibile Hulk. Tipo, letteralmente: la sua mossa speciale è l'iconico battito di mani con cui l'eroe Marvel spazza via i nemici attraverso l'onda d'urto. Giocare Daruk significa avvertire un senso di "viulenza" ogni volta che completate una combo, specialmente se vi appallottolate nella sua indistruttibile Egida per rotolare in faccia ai nemici senza che possano sbilanciarvi o interrompere l'animazione d'attacco. Gli attacchi forti di Daruk, poi, generano delle vere e proprie mine di magma che potete usare come trampolino o che potete fare esplodere manualmente usando l'azione personale, infliggendo danni ai nemici e interrompendo i loro eventuali attacchi. Dopo la fine della campagna, sbloccherete un incarico che potenzia pure gli attacchi normali di Daruk: da quel momento in poi, essi genereranno delle bombe laviche esplosive. Cercate di impostare sulle armi di Daruk i marchi che aumentano la velocità d'attacco per compensare la sua eccessiva lentezza.