PlayStation Partner Awards 2020, ecco la data dell'evento dedicato ai giochi PS4

PlayStation Partner Awards 2020, la nuova edizione dell'evento in cui verranno premiati i giochi PS4 più venduti nel mercato asiatico, ha una data ufficiale: si svolgerà il 3 dicembre alle 11.00, ora italiana.

I vincitori dell'edizione 2019 sono stati titoli come God of War, Marvel's Spider-Man, Red Dead Redemption 2, Kingdom Hearts III e NieR: Automata, ma non solo.

I giochi che verranno premiati quest'anno devono essere stati pubblicati fra l'ottobre 2019 e il settembre 2020, dunque non ci sarà spazio per i prodotti che hanno caratterizzato la line-up di lancio di PlayStation 5.

Tre le categorie: fra i Grand Award troveremo i tre titoli sviluppati in Giappone e Asia più venduti nel mondo in assoluto, mentre fra i Partner Award troveremo sempre prodotti sviluppati in Giappone e Asia fra i più venduti al mondo.

Gli Special Award, infine, vedranno la premiazione di giochi sviluppati fuori dal territorio asiatico ma che hanno totalizzato vendite importanti in Giappone e Asia.