FIFA 21: Maradona è al centro di una bieca speculazione di FUT

In seguito alla prematura scomparsa di Diego Armando Maradona, su FUT di FIFA 21 stiamo assistendo ad un fenomeno piuttosto triste. Le carte dedicate al Pibe de Oro, infatti, sono al centro di una bieca speculazione da parte di coloro che le possiedono, che le hanno messe sul mercato a dei prezzi assolutamente esorbitanti.

Mentre tutto il mondo dello sport, ma non solo, è in lutto per la morte di uno dei più grandi campioni della storia del calcio, scomparso prematuramente a 60 anni per delle complicazioni di salute, in FUT diverse persone si stanno facendo riconoscere per la sensibilità e il buon gusto.

Nelle ultime ore, infatti, hanno deciso di immettere sul mercato delle rarissime carte FUT di Maradona ad un prezzo maggiorato, nella speranza di approfittare della vulnerabilità di qualche fan disposto a fare di tutto per commemorare il proprio idolo.

Nelle ore successive alla morte di Maradona, infatti, il prezzo della carta è raddoppiato e su PC è persino triplicato. Fortunatamente la situazione sembra essersi un po' normalizzata, ma su Futbin è possibile vedere che il prezzo della carta è ancora superiore al normale.

Questo genere di cose, sfortunatamente, è piuttosto comune in FUT. Anche Davide Astori fu vittima dello sciacallaggio sui prezzi di FUT.