Rocket League: lo split-screen potrebbe tornare su Nintendo Switch a dicembre

Lo split screen fu tolto improvvisamente dalla versione per Nintendo Switch di Rocket League a settembre. Da quel momento in poi non si è saputo più nulla di questa funzionalità, fino ad oggi perlomeno. Attraverso Reddit Psyonix ha affermato che, se i test interni saranno positivi, potremo nuovamente giocare in coop sull'ibrida di Nintendo a partire da dicembre.

Per quanto quasi completamente soppiantato dal gioco online, lo split screen è una delle modalità più desiderate da chi ha un fratello/sorella con cui giocare o degli amici coi quali condividere la propria passione per i videogiochi. Per questo motivo la scomparsa di questa modalità nella versione per Nintendo Switch di Rocket League per alcuni fu un brutto colpo.

Fortunatamente Psyonix sembra aver risolto i problemi che l'hanno costretta ad eliminarla e se tutto andrà bene potrà riattivare lo schermo condiviso a dicembre.

"Ciao gente, se i test vanno bene, il supporto allo split screen dovrebbe tornare su Nintendo Switch con l'aggiornamento del prossimo mese," ha detto un portavoce della compagnia. "Dopo essere stato nell'elenco dei problemi noti per alcuni mesi, abbiamo sempre voluto ripristinare questa funzione. Grazie a tutti!"

Voi lo usavate?