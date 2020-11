The Legend of Zelda, sexy Link al femminile nel cosplay di DanielleBaloo

The Legend of Zelda torna protagonista di un cosplay di qualità, peraltro piuttosto sexy, con una versione femminile di Link interpretata in maniera molto convincente da DanielleBaloo.

Dopo la principessa Zelda di missflamingo, ecco dunque un set di foto dedicate al vero protagonista della serie Nintendo, sebbene non ce lo ricordassimo esattamente così.

La cosa interessante delle foto pubblicate da DanielleBaloo sta nella doppia posa: da una parte un cosplay normale e piuttosto dettagliato, dall'altra l'inevitabile fanservice in un mini bikini che lascia ben poco all'immaginazione.

Non si tratta degli unici scatti di questa interessante versione di Link, tuttavia: qui in calce ne trovate altri, sempre di eccellente qualità. In attesa di qualche notizia su The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2...