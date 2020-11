Pokémon GO: ecco gli eventi di dicembre, i primi dopo GO Beyond

Niantic ha presentato ufficialmente gli eventi di dicembre che saranno messi a disposizione in Pokémon GO. Questi saranno i primi contenuti ad arrivare nel gioco AR di The Pokémon Company dopo GO Beyond, il più grande aggiornamento di sempre mai sviluppato per Pokémon GO.

Se volete sapere cosa sarà contenuto all'interno dell'aggiornamento GO Beyond vi consigliamo di leggere questa notizia. Si parla di level cap alzato, nuove sfide e molto altro.

Per quanto riguarda gli eventi di dicembre, si tratta degli eventi che ci accompaneranno da qui alla fine dell'anno. Scopriamoli assieme:

Incontro nella scoperta straordinaria di dicembre

Dalle 22:00 CET (1:00 p.m. PST, GMT −8) di martedì 1° dicembre 2020 alle 22:00 CET (1:00 p.m. PST, GMT −8) di venerdì 1° gennaio 2021, gli Allenatori avranno la possibilità di incontrare Lapras o Darumaka di Unima nella scoperta straordinaria e la cattura di uno dei due li ricompenserà con PE bonus.

Il Pokémon Leggenda Forma di Kyurem torna nei raid e MegaAbomasnow arriva in Pokémon GO

Dalle 22:00 CET (1:00 p.m. PST, GMT −8) di martedì 1° dicembre 2020 alle 22:00 CET (1:00 p.m. PST, GMT −8) di venerdì 1° gennaio 2021, il Pokémon Leggenda Forma di Kyurem apparirà nei raid a cinque stelle. Non perdete l'occasione di incontrare il Pokémon Confine!

Inoltre, MegaAbomasnow apparirà nei megaraid a partire dalle 22:00 CET (1:00 p.m PST, GMT −8) di martedì 1° dicembre 2020, sostituendo MegaBlastoise. Fino ad allora, MegaBlastoise apparirà più frequentemente nei megaraid, quindi sfidatelo finché potete!

Ore del Pokémon in primo piano

Durante il mese di dicembre, l'ora del Pokémon in primo piano si svolgerà ogni martedì alle 18:00 (ora locale) e in ogni ora saranno protagonisti un Pokémon diverso e un bonus speciale!

Martedì 1° dicembre 2020: il Pokémon in primo piano sarà Seel e otterrete una quantità doppia di PE facendo evolvere Pokémon.

Martedì 8 dicembre 2020: il Pokémon in primo piano sarà Swinub e otterrete una quantità doppia di polvere di stelle catturando Pokémon.

Martedì 15 dicembre 2020: il Pokémon in primo piano sarà una sorpresa e otterrete una quantità doppia di caramelle catturando Pokémon.

Martedì 22 dicembre 2020: il Pokémon in primo piano sarà Snorunt e otterrete una quantità doppia di caramelle trasferendo Pokémon.

Martedì 29 dicembre 2020: il Pokémon in primo piano sarà Snover e otterrete una quantità doppia di PE facendo evolvere Pokémon.

Il bonus per ottenere il doppio di PE da cattura termina giovedì 31 dicembre 2020 alle 23:59 (ora locale)

Come parte del nostro enorme aggiornamento di GO Beyond di dicembre, aumenteremo il livello massimo a 50. Per aiutare gli Allenatori a salire di livello durante questo periodo, dalle 13:00 (ora locale) di mercoledì 18 novembre 2020 è disponibile un bonus per ottenere il doppio di PE da cattura che rimarrà attivo fino alle 23:59 (ora locale) di giovedì 31 dicembre 2020.

Altri aggiornamenti delle funzionalità

Grazie all'introduzione dell'assegnazione di etichette ai Pokémon e ad altri aggiornamenti generali di ricerca, la gestione dei vostri Pokémon sta per diventare molto più semplice. L'assegnazione di etichette ai Pokémon vi consentirà di creare diverse etichette colorate, di applicarle ai Pokémon e di utilizzarle per filtrare quelli presenti nella vostra collezione. Inoltre, verrà aggiornata la funzione di ricerca dei Pokémon per consentire una maggiore praticità. Toccando il campo di ricerca, visualizzerete una nuova schermata contenente termini di ricerca come tipo di Pokémon, regione, livello di affiatamento, cromatico e molto altro.