Pokémon GO: il più grande update di sempre aggiunge Kalos e un nuovo level cap

Il più grande aggiornamento di sempre sta per arrivare in Pokémon GO. Niantic, infatti, ha annunciato che il 30 novembre 2020 il suo gioco per la realtà aumentata "andrà oltre", aggiungendo livelli e obiettivi per i tanti giocatori hardcore che quotidianamente affollano i server di gioco. Il nuovo update gratuito aggiungerà i pokémon di Kalos, un nuovo level cap, medaglie di platino e molto altro ancora.

La più grande notizia è che i pokémon di sesta generazione stanno per arrivare. Chespin, Fennekin, Froakie e le loro evoluzioni cominceranno a spuntare tra le strade delle nostre città o a nascere dalle uova. Ci saranno persino dei pokémon regionali. Per esempio la Francia avrà Klefi, il pokémon chiave.

I giocatori che hanno già raggiunto il livello massimo saranno contenti di sapere che Niantic ha alzato il level cap a 50. Per arrivare al 50, però, non basterà accumulare solo esperienza, ma occorrerà superare anche delle sfide molto particolari, come per esempio catturare 200 pokémon in un giorno o avere tutte le evoluzioni di Eevee.

Alcuni livelli richiederanno di possedere le nuove medaglie di platino, ottenibili completando determinati compiti di cattura. Nel caso in cui abbiate già raggiunto determinati obiettivi, Pokémon Go ne terrà conto e sbloccherà tutto quello che potrà in base alle vostre prestazioni.

Chi non ha ancora raggiunto il livello 40 beneficerà di un più generoso sistema di XP che consentirà di salire più velocemente. Anche i pokémon potranno andare oltre questa storica soglia, ma avranno bisogno delle nuove caramelle XL per poter salire di livello.

Inoltre nel mondo di gioco debutteranno le stagioni, simili, ovviamente, a quelle del mondo reale. La prima stagione comincerà il primo di dicembre. Ogni stagione avrà pokémon, uova e eventi unici. La fine della prima stagione coinciderà con i 25 anni della serie Pokémon e si festeggerà con un evento globale.

Infine ci sarà un ridisegno del gioco competitivo. Potrete trovare tutti i dettagli qui.