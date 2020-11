Assetto Corsa Competizione: trailer del DLC 2020 GT World Challenge Pack

505 Games e Kunos Simulazioni ci informano attraverso un trailer che il nuovo DLC di Assetto Corsa Competizione è disponibile su Steam. Il nuovo contenuto a pagamento, intitolato 2020 GT World Challenge Pack, aggiunge un nuovissimo circuito creato con tecnologia LaserScan, due nuovi veicoli, oltre 60 livree, tutti i team della stagione 2020 della GT World Challenge, nuovi algoritmi per l'IA, un generale miglioramento delle performance di gioco e tanto altro.

Assetto Corsa Competizione, il simulatore di corse GT creato da Kunos Simulazioni e 505 Games garantisce l'esperienza ufficiale della GT World Challenge su Steam, PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco, che ricordiamo è tutto italiano, riceve oggi una nuova espansione chiamata 2020 GT World Challenge Pack. Il DLC è disponibile su Steam al prezzo di €8,99.

Il DLC 2020 GT World Challenge Pack uscirà su PS4 e Xbox One a gennaio 2021 e verrà anche aggiungo gratuitamente all'ACC Console Season Pass, garantendo agli attuali e futuri possessori del Pass 3 DLC pack premium (Il GT4 Pack, Il 2020 GT World Challenge Pack e il prossimo British GT Pack), risparmiando sull'acquisto di tutti i pack separatamente.

Per acquistare il nuovo DLC di Assetto Corsa Competizione basta andare al seguente indirizzo.

Il DLC include i seguenti contenuti:

Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari - Imola

Ferrari 488 GT3 EVO 2020

Mercedes-AMG GT3 Evo (2020)

60+ nuove livree auto

Tutti i team e piloti della stagione 2020 GT WORLD CHALLENGE

Nuovo modello pneumatico 2020 Pirelli "DHE"

Nuovo GT WORLD CHALLENGE BoP di stagione 2020

Il DLC GT World Challenge Pack viene accompagnato dalla versione 1.6 di Assetto Corsa Competizione che aggiorna il gioco con nuovi algoritmi per l'IA e la fisica, e introduce svariati miglioramenti per l'Interfaccia Utente e la performance in generale.