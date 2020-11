Ubisoft, le offerte del Black Friday 2020

Ubisoft ha appena dato il via alle offerte per il Black Friday 2020 sul proprio store ufficiale , con sconti fino all'80% su di un'ampia selezione di giochi per PC. L'iniziativa, valida fino alle 17.00 del 3 dicembre, coinvolge anche titoli nuovissimi come Watch Dogs: Legion .

Il risultato finale è un'esperienza solida e ricca, ambientata in una Londra straordinaria, il cui fascino viene ulteriormente valorizzato dall'uso del ray tracing per una resa realistica di ombre e riflessi: un vero e proprio spettacolo per gli occhi, che non mancherà di coinvolgervi ulteriormente nell'avventura.

La novità rivoluzionaria introdotta da Watch Dogs: Legion risiede nel fatto di poter arruolare nel team qualsiasi personaggio incontrato per le strade della città, a patto di convincerlo della bontà della nostra causa. Ogni PNG vanta caratteristiche e abilità differenti che possono prestarsi meglio per determinati incarichi, ma dovremo fare attenzione: l'eventuale uccisione di un componente del gruppo sarà definitiva.

La riduzione di prezzo coinvolge tutte le edizioni del gioco: la standard edition può essere vostra per appena 15 euro anziché 59,99, ma potete optare anche per le versioni più ricche: la Gold Edition viene via a soli 25 euro anziché 99,99, la Ultimate Edition a soli 30 euro anziché 119,99.

Sostanzialmente migliorato rispetto al lancio, anche grazie all'introduzione della tanto attesa intelligenza artificiale per i compagni di squadra, che consente dunque di andare in missione con un affidabile gruppo di PNG con cui potersi coordinare, Ghost Recon Breakpoint è disponibile in offerta con uno sconto pari al 75%!

La standard edition del gioco è infatti disponibile a soli 18 euro anziché 59,99, ma vista l'incredibile ricchezza e qualità del Season Pass vi suggeriamo di optare per la Gold Edition a 25 euro anziché 99,99 o per la Ultimate Edition a 28,75 euro anziché 119,99: non ve ne pentirete.

Assassin's Creed Valhalla è stato protagonista del lancio migliore di sempre per la serie Ubisoft e non vedete l'ora di provarlo, ma vi manca ancora il capitolo ambientato nell' antica Grecia ? Be', grazie alle offerte del Black Friday 2020 potete rimediare, investendo una somma davvero irrisoria per far vostro Assassin's Creed Odyssey e immergervi nelle straordinarie atmosfere di questa epica avventura.

Altri giochi in offerta

Quasi tutto il catalogo Ubisoft è in promozione, dunque è il caso di approfittarne e sfruttare anche lo sconto extra del 20% di cui abbiamo parlato in apertura.

Magari per acquistare The Division 2, nuovo episodio della serie che miscela meccaniche sparatutto e RPG per coinvolgerci in una lotta per la sopravvivenza dell'umanità che si combatte stavolta per le strade di Washington D.C. La standard edition del gioco può essere vostra per appena 9 euro anziché 29,99, mentre la ricca Warlords of New York Edition è disponibile a 18 euro anziché 59,99.

State aspettando con trepidazione l'uscita di Far Cry 6 ma non avete ancora avuto modo di cimentarvi con il quinto capitolo della serie? Anche in questo caso potete rimediare con una cifra irrisoria, visto che è possibile acquistare Far Cry 5 nella standard edition a soli 12 euro anziché 29,99 o nella Gold Edition con il ricco Season Pass a 18 euro anziché 89,99.