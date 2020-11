GameStopZing accoglie i giocatori nei suoi salotti per provare Switch e Xbox Series X/S

In questo periodo storico un po' particolare, GameStopZing avvia un'iniziativa controtendenza, volta a recuperare e stringere nuovi legami con suoi clienti. Legami basati su di una passione in comune: i videogiochi. GameStopZing, infatti, ha deciso di aprire i suoi salotti e di invitare i giocatori a "mettersi comodi", in tutta sicurezza e godersi le sfide del momento con Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

La catena ha inaugurato da qualche giorno, su una selezione di store, un vero e proprio angolo "gaming experience" dedicato a tutti i gamers e non solo, in cui comodamente seduti ci si può concedere una pausa e rilassarsi assieme al proprio eroe preferito. Si potrà infatti giocare e sfidarsi, su console Xbox Series X e S o Nintendo Switch, proprio come a casa, scegliendo tra i migliori giochi del momento.

Per sapere quali sono i negozi coinvolti dall'iniziativa vi invitiamo a consultare questa mappa. GameStopZing informa che questa area gaming, nonostante il punto vendita sia operativo, potrebbe venire temporaneamente interdetta in base alle disposizioni del Governo che regolano le attività commerciali nelle zone arancioni e rosse.

Questo progetto è nato allo scopo di creare una esperienza immersiva che coinvolga il gamer al di fuori del proprio ambiente personale e privato. La "gaming experience" di GSZ si pone come spazio gaming friendly in cui potersi "sentire a casa" all'interno del proprio negozio di fiducia.

"Ritrovarsi a chiacchierare con i nostri store manager, scambiarsi qualche consiglio o dritta, ci permette di realizzare a pieno uno dei pilastri della nostra strategia in cui il cliente non solo è al centro ma è esso stesso il centro; è parte del nostro mondo e della nostra storia. Lo store è il luogo perfetto, perchè è la casa della grande famiglia di GameStopZing" ci hanno fatto sapere i responsabili della catena.

La "gaming experience" è stata positivamente accolta da clienti e fan, anche se limitatamente agli store ove è stato possibile partire, data la delicata situazione sanitaria che sta coinvolgendo l'Italia e non solo. L'obiettivo è quello di poter al più presto riaprire i salotti di oltre 100 store della catena. A questo indirizzo trovate tutti gli store coinvolti nel progetto.

Cosa ne pensate di questa iniziativa?