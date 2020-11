Marvel's Avengers, Kate Bishop protagonista domani della nuova war table

Kate Bishop si prepara finalmente a debuttare in Marvel's Avengers: l'eroina sarà protagonista della nuova war table che verrà trasmessa domani, 19 novembre, alle 17.00 ora italiana.

Presentata ufficialmente durante la terza war table di Marvel's Avengers, Kate Bishop è in sostanza la versione giovane e femminile di Hawkeye, non a caso il personaggio si è fatto le ossa tra le fila degli Young Avengers, quantomeno nei fumetti.

In che modo l'eroina è stata interpretata da Crystal Dynamics per il suo esordio in Marvel's Avengers? Lo scopriremo appunto domani nella nuova war table, dove potremo anche dare un'occhiata alle abilità di Kate.

Come detto in più occasioni, l'ambizioso tie-in prodotto da Square Enix necessita di un sostanziale rilancio e ci auguriamo che l'arrivo di nuovi personaggi e nuove storie possa contribuire in tal senso.