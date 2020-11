Xbox Series S: Microsoft scherza sulla somiglianza della console con un altoparlante

Il design di Xbox Series S ha messo d'accordo tutti. È vero che si è molto scherzato sulle somiglianze della piccola di casa Microsoft con diversi oggetti del passato, ma le linee essenziali e le dimensioni ridotte della console sono davvero affascinanti. Tanto che lo stesso colosso di Redmond può permettersi di ironizzare su Twitter sulla somiglianza di XSS con un altoparlante. O con un gigantesco biscotto Oreo.

Il surreale dialogo social ha visto diversi brand, come appunto quello di Oreo, partecipare alla festa. A cominciare il tutto è stata però Microsoft con un messaggio che recita "Xbox Series S non assomiglia per nulla ad un altoparlante". Sotto il tweet, però, la stessa Microsoft ha scritto "questa affermazione è discutibile", scimmiottando quello che sta avvenendo in queste settimane tra il Presidente degli USA Trump e il social network.

Un piccolo dettaglio che però ha dato la chiave di lettura goliardica del messaggio e che ha scatenato inevitabilmente le reazioni delle persone. Tra Oreo che ricorda che la presa dell'aria ricorda un biscotto gigante e chi usa Series S per far sentire della musica a Master Chief ce ne è davvero per tutti i gusti.

A voi piace il design di Series S?

Or a giant OREO. — OREO Cookie (@Oreo) November 18, 2020