The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, la data di uscita secondo Emily Rogers

Quale sarà la data di uscita di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2? La giornalista Emily Rogers ha ben pochi dubbi: il gioco arriverà nei negozi durante l'autunno del 2021.

Indicato come un titolo in grado di vendere qualcosa come 40 milioni di copie, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 partirà dalle solidissime basi del precedente episodio per consegnarci un'esperienza ancora più coinvolgente, sfaccettata e spettacolare.

Emily Rogers, che ha un curriculum oramai piuttosto solido per quanto concerne le indiscrezioni, riferisce che c'è addirittura l'85-90% di probabilità che il gioco faccia il proprio debutto entro la fine del prossimo anno.

Immaginiamo che tanta sicurezza derivi da informazioni attendibili che la giornalista ha ottenuto in qualche modo grazie alle sue conoscenze nell'industria videoludica, ma a pensarci un periodo di uscita simile avrebbe sicuramente senso.

Questa soluzione, infatti, darebbe da una parte tempo sufficiente agli sviluppatori per confezionare un gran gioco, specie laddove si tratti di un progetto che poggia sulla stessa struttura di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

In secondo luogo consentirebbe a Nintendo di capitalizzare al massimo grazie al periodo natalizio, quello che viene solitamente riservato alle uscite più importanti e in cui le vendite sono in assoluto maggiori.