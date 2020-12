Cyberpunk 2077 primo nelle vendite Steam, supera Counter-Strike: Operation Broken Fang

Cyberpunk 2077 è destinato a vendite impressionanti, questo lo sappiamo bene, ma già i preorder si dimostrano notevoli, con il gioco che risulta attualmente il gioco più venduto della settimana scorsa su Steam superando anche Counter-Strike: Operation Broken Fang, cosa notevole considerando il seguito del gioco in questione sulla piattaforma Valve.

Potrebbe non sembrare un grande risultato, ma considerando la popolazione di utenti attivi ogni giorno su Counter-Strike, il fatto che sia stata rilasciata una nuova maxi-espansione rende il lancio di Counter-Strike: Operation Broken Fang un evento di grande rilievo nell'ambito di Steam e il fatto che Cyberpunk 2077 l'abbia agilmente superato fa capire la proporzione dell'attesa sul nuovo RPG di CD Projekt RED.

Per il resto, il gioco ha superato anche altri notevoli fenomeni popolari come Phasmophobia, diventato ormai un "regolarista" della classifica Steam, Among Us e altri classici come Football Manager 2021 e PUBG, mentre è notevole notare come anche il Valve Index VR Kit continui a rimanere nella top ten dei top sellers di Steam.

Vediamo dunque i titoli più venduti per la settimana 49 su Steam: