Cyberpunk 2077: Johnny ha un messaggio per noi, se giochiamo prima dell'uscita

Cyberpunk 2077 è uno dei giochi più attesi di questo mese. L'opera di CD Projekt RED sarà disponibile a partire dal 10 dicembre 2020, ma in questo momento è già possibile fare il pre-load del gioco. Avviarlo è "inutile", ovviamente, ma un fan l'ha fatto comunque. Il giocatore ha così scoperto che Johnny Silverhand, il personaggio interpretato da Keanu Reeves, ha un messaggio per noi nella versione GOG Galaxy.

Come potete vedere nell'immagine in calce, condivisa dall'utente jmendo02 su Reddit, Johnny Silverhand ci dice: "Torna a dormire, Samurai. Non è ancora il 10 dicembre!".

Si tratta ovviamente di un riferimento diretto alla frase con la quale Johnny si è presentato al mondo nel primo trailer a lui dedicato: "Wake up Samurai, we have a city to burn" (Svegliati, Samurai, abbiamo una città da bruciare). Anche l'ambientazione che fa da sfondo alla schermata è la stessa del trailer, quindi il collegamento è praticamente certo.

Questo simpatico easter egg, in ogni caso, non aiuterà i fan a sopportare l'attesa. Se anche voi non vedete l'ora di scoprire di più su Cyberpunk 2077, potete seguirci ora su Twitch, per due ore di chiacchiere in attesa di uscita e recensione!