Minacce di morte e tossicità: gli sviluppatori non vogliono più parlare con i fan

Daniel Klein, Senior Game Designer di Respawn Entertainment (autori di Medal of Honor: Above and Beyond, di cui potete leggere il nostro provato), ha condiviso un lungo messaggio nel sub-reddit di Apex Legends, spiegando che gli sviluppatori sono sempre più restii a interagire con i fan online sui social media, a causa di un ambiente sempre più tossico e insostenibile.

Klein ha spiegato di aver ricevuto fotografie photoshoppate di esecuzioni, con il suo volto al posto della vittima. Inoltre, la moglie - che non è minimamente coinvolta nel mondo videoludico - ha ricevuto quotidianamente email sul suo posto di lavoro, nella quale veniva segnalata come pedofila e accusata di vari crimini. I genitori della moglie, addirittura, sono stati attaccati da alcuni fan e c'è stato un tentativo di "swatting" (pratica che prevede una falsa segnalazione di un crimine di alto profilo - come rapimento o presenza di una bomba - per spingere la SWAT a entrare con la forza in un edificio), che in passato ha causato la morte di alcune persone innocenti. Klein ha anche ricevuto una minaccia di morte talmente credibile da spingere il team di sviluppo a cancellare i suoi tour.

Klein afferma che, anche nel caso nel quale la situazione non si riveli così estrema, la tossicità online dei fan rischia di diventare insostenibile per gli sviluppatori. Ricevere quotidianamente insulti e minacce rischia di causare seri problemi psicologici, soprattutto nel caso nel quale lo sviluppatore, in primo luogo, non desiderava interagire online ma è stato costretto dal datore di lavoro.

I social possono essere un grande promotore per i giochi e uno sviluppatore con un buon seguito può portare grande beneficio a una società, ma le conseguenze sono spesso estreme.