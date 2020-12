Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition ha una data di uscita

Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition ha finalmente una data di uscita ufficiale, arrivando dunque il 14 gennaio 2021 su PC, PS4, Xbox One, Stadia e Nintendo Switch, oltre ad essere giocabile anche su PS5 e Xbox Series X in retrocompatibilità.

Nonostante le ultime notizie lo dessero come ancora previsto per il 2020, evidentemente non ce l'ha fatta per poco: la riedizione in forma completa dell'originale picchiaduro a scorrimento di Ubisoft basato sul film e sul fumetto omonimi arriverà dunque all'inizio dell'anno prossimo.

Annunciato a settembre, il gioco è a tutti gli effetti l'edizione completa del titolo originale, legato al film di Scott Pilgrim ma forse soprattutto al fumetto, visto che lo stile grafico e diverse situazioni riprendevano soprattutto quest'ultimo.

Riprendendo lo spirito del fumetto, si tratta di un arcade in stile picchiaduro a scorrimento, che riprende tutti quegli influssi da videogioco che in effetti caratterizzavano sia il fumetto che il film di Scott Pilgrim, il tutto con una grafica disegnata in pixel e la ripresa di vari stilemi del beatem'up scorrimento classico arcade ma con il tipico stile sopra le righe del nome a cui è collegato.

Scott Pilgrim vs. the World: The Game è uscito originariamente nel 2010 ma è stato rimosso dagli store nel 2014 a causa di una disputa riguardante l'utilizzo del franchise tra Ubisoft e Universal, lasciando molti giocatori in attesa di vederlo tornare, visto che come il film nel frattempo era diventato un po' un cult.

L'edizione completa comprende anche i contenuti scaricabili "Knives Chau" e "Wallace Wells", restiamo in attesa di eventuali upgrade per PS5 e Xbox Series X|S ma al momento non sembrano essercene.