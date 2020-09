Scott Pilgrim vs. the World: The Game Complete Edition annunciato per PC, PS4, Xbox One, Switch e Stadia

Scott Pilgrim vs. the World: The Game Complete Edition è la riedizione del celebre gioco arcade tie-in del (quasi) omonimo film, annunciato nel corso dell'Ubisoft Forward con un trailer di presentazione e un periodo di uscita su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Stadia.

Vengono dunque confermate tutte le voci di corridoio emerse finora, anche se a questo punto è chiaro che il gioco sia soprattutto una riedizione del titolo originale più che un nuovo capitolo o un remake come alcuni potevano pensare, avvicinandosi dunque al concetto di remaster, come si pensava in un primo periodo.

Scott Pilgrim vs. the World: The Game Complete Edition, come dice il nome, è l'edizione completa del gioco originale, che era legato al film di Scott Pilgrim ma forse soprattutto al fumetto, visto che lo stile grafico e diverse situazioni riprendevano soprattutto quest'ultimo.

Si tratta di un ottimo arcade in stile picchiaduro a scorrimento, che riprende e porta sullo schermo tutti quegli influssi da videogioco che in effetti caratterizzavano sia il fumetto che il film di Scott Pilgrim. Caratterizzato da una grafica disegnata in pixel, il gioco riprende vari stilemi del beatem'up scorrimento classico arcade ma con il tipico stile sopra le righe del nome a cui è collegato.

Scott Pilgrim vs. the World: The Game è uscito originariamente nel 2010 ma è stato rimosso dagli store nel 2014 a causa di una disputa riguardante l'utilizzo del franchise tra Ubisoft e Universal, lasciando molti giocatori in attesa di vederlo tornare, visto che come il film nel frattempo era diventato un po' un cult.

Come si sospettava dunque in questi giorni, l'annuncio sospettato è infine arrivato e Scott Pilgrim vs. the World: The Game Complete Edition è finalmente in arrivo sulle console di attuale generazione e con uscita prevista per questo autunno, in attesa di una data precisa.

Oltre ai contenuti originali, questa versione comprende anche quelli che erano stati diffusi post-lancio come DLC, con i personaggi di Knives Chau e Wallace Wells e le loro parti di gioco collegate.